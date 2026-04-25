Porsche въехал в забор московской усадьбы
На востоке Москвы водитель на Porsche врезался в забор усадьбы, являющейся объектом культурного наследия регионального значения.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел по адресу: 5-й Лучевой проспект, дом 14, строение 1, где располагается усадьба П. В. Цигеля. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее в Москве водитель каршерингового автомобиля устроил серьезную аварию, пытаясь уйти от погони сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Погоня завершилась на Алтуфьевском шоссе — иномарка сбила трех пешеходов, после чего перевернулась. Обоих находившихся в автомобиле задержали. Предварительно, они могут быть несовершеннолетними.
