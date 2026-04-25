Труп мужчины нашли в столичной канализации
На северо-востоке Москвы, на Русаковской улице в районе Сокольники, из канализационного люка извлекли тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно останки погибшего. Сотрудники достали их из коммуникаций и поместили в чёрный пакет.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность умершего и выясняют обстоятельства его гибели. Официальные комментарии от компетентных органов пока не поступали.
Ранее на юге столицы, недалеко от Москвы-реки, нашли тело мужчины. Как информирует РЕН ТВ, погибшего обнаружили на проспекте Лихачёва, примерно в 15 метрах от воды.
