Новый номер телефона привёл москвичку в базу эскорт-услуг
Москвичка получила новый номер телефона и столкнулась с неожиданной проблемой: номер ранее принадлежал калининградской проститутке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
22-летняя Светлана рассказала, что купила новый номер около двух месяцев назад. С тех пор после полуночи ей начали звонить незнакомые мужчины. Сначала девушка не отвечала на звонки с неизвестных номеров.
Когда она всё же стала брать трубку, собеседники предлагали ей «горячую ночь» и просили «приехать по адресу». Светлана выяснила, что её номер указан на сайте калининградских эскорт-услуг и числится в базе женщин с низкой социальной ответственностью.
Сейчас девушка блокирует назойливые звонки «клиентов», но предложения об интиме продолжают поступать. Звонки нарушили не только сон москвички, но и её личную жизнь. Бойфренд начал сомневаться в её прошлом и задавать подозрительные вопросы. Светлану это обидело, и пара рассталась.
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