Достижения.рф

Новый номер телефона привёл москвичку в базу эскорт-услуг

Фото: Istock/vadishzainer

Москвичка получила новый номер телефона и столкнулась с неожиданной проблемой: номер ранее принадлежал калининградской проститутке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



22-летняя Светлана рассказала, что купила новый номер около двух месяцев назад. С тех пор после полуночи ей начали звонить незнакомые мужчины. Сначала девушка не отвечала на звонки с неизвестных номеров.

Когда она всё же стала брать трубку, собеседники предлагали ей «горячую ночь» и просили «приехать по адресу». Светлана выяснила, что её номер указан на сайте калининградских эскорт-услуг и числится в базе женщин с низкой социальной ответственностью.

Сейчас девушка блокирует назойливые звонки «клиентов», но предложения об интиме продолжают поступать. Звонки нарушили не только сон москвички, но и её личную жизнь. Бойфренд начал сомневаться в её прошлом и задавать подозрительные вопросы. Светлану это обидело, и пара рассталась.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0