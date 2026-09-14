Жительница Москвы полночи выгоняла летучую мышь дуршлагом
Москвичка Яна устроила борьбу за свою квартиру с летучей мышью, которая проникла в её жильё ночью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушка собиралась ложиться спать, когда услышала шуршание за комодом, а вскоре увидела летучую мышь на занавеске. Как животное попало в квартиру при закрытом окне, остаётся загадкой.
На ресепшене Яне предложили дождаться утра и специалистов, однако ночевать с крылатым гостем она не захотела. Москвичка решила самостоятельно выселить незваного визитёра: открыла окно, плотно оделась на случай воздушной атаки и вооружилась дуршлагом.
Однако мышь начала летать кругами по комнате, и хозяйке пришлось выйти за дверь. Пока девушка снова звонила на ресепшен, рукокрылая обосновалась в пустом аквариуме с камушками и уснула. В итоге сотрудница ресепшена позвала на помощь знакомого, который жил неподалёку. Мужчина пришёл, накрыл аквариум пакетом и вынес гостью на улицу.
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