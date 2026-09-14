В Тюмени незнакомец вломился в квартиру девушки и угрожал ей убийством
В Тюмени неизвестный мужчина попытался проникнуть в квартиру местной жительницы. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам девушки, вечером 12 сентября она спала дома. Её разбудил звонок, который срабатывает как выключатель света. В тот вечер он звонил непрерывно. Россиянка подошла к двери, посмотрела в глазок и никого не увидела. Через несколько минут она решила открыть дверь, чтобы выключить звонок.
Тюменка оставила щёлку и просунула туда руку. В этот момент дверь дёрнули, и там появился мужчина в неадекватном состоянии. Неизвестный начал вламываться в квартиру. Хозяйка попыталась его вытолкнуть, но не смогла, и неадекват проник в прихожую.
Девушка схватила его за шиворот, но он упёрся в дверной проём. Параллельно она звала на помощь. По словам жертвы, мужчина говорил, что он из полиции, и угрожал ей убийством. В итоге ей помог сосед, который вытащил неизвестного из квартиры, вызвал полицию и скорую, потому что тюменка находилась в состоянии шока.
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