В Подмосковье пьяный отец устроил дочери прогулку по крышам чужих автомобилей
В Подмосковье мужчина в состоянии опьянения устроил для своей дочери прогулку по чужим автомобилям. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл днём в одном из посёлков Ленинского округа. По словам местных жителей, гражданин целенаправленно поднимал девочку и помещал её на крыши припаркованных машин.
Рядом находился его приятель. Он спокойно наблюдал за происходящим и не пытался остановить опасные игры. Когда соседи увидели, что мужчина продолжает портить чужие автомобили, то попросили его прекратить.
В ответ нарушитель порядка начал вести себя агрессивно. Он не только не остановился, но и продолжил подстрекать ребёнка к «прыжкам» по крышам иномарок. Люди не смогли самостоятельно урегулировать ситуацию и вызвали полицию.
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