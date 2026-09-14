В Подмосковье пьяный отец устроил дочери прогулку по крышам чужих автомобилей

14 сентября 2026, 18:40

Фото: Istock/Aleksei Smyshliaev

В Подмосковье мужчина в состоянии опьянения устроил для своей дочери прогулку по чужим автомобилям. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».