Новый памятник героям Великой Отечественной под Иркутском разбили до открытия

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Новую плиту с именами героев Великой Отечественной войны в деревне Тимирязевка под Иркутском разбили вандалы за два дня до открытия памятника. Об этом сообщает портал «Тайшет24». Отмечается, что на создание мемориала потратили полмиллиона рублей.
По данным издания, часть местных предполагает, что всему виной шквалистый ветер и нерадивый подрядчик, который решил сэкономить на материалах. Однако представители организации, наоборот, заверяют, что ветер не смог бы повалить столь тяжелую конструкцию, тем более она уже простояла три месяца и даже не покосилась.
Глава села Лариса Агапова, в свою очередь, как и местные, отказывается верить в то, что плиту могли разбить вандалы.
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Глава села Лариса Агапова, в свою очередь, как и местные, отказывается верить в то, что плиту могли разбить вандалы.
«Не верю я, что наши люди могли сделать такое. Своими же руками помогали устанавливать и благоустраивать памятное место», — заявила руководитель.Читайте также:
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Данил Пономарев