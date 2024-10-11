В Москве задержали вандала, который испортил стену Кремля

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На одной из башен Кремля появилась надпись, в которой обвинялись сотрудники спецслужб в изнасиловании девочки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент с надписью произошел в конце сентября во время дождя, когда полиция выделила всего два патруля вместо трех. Вандал воспользовался тем, что они разошлись, перебежал с набережной через дорогу и оставил надпись всего за 30 секунд. После этого он вернулся на набережную, сел в подъехавший автобус и уехал.
Надпись была быстро стерта, а мужчину вскоре задержали. Суд приговорил его к 10 суткам ареста. Однако, выйдя на свободу, вандал снова отправился в центр Москвы и залил стену Государственного исторического музея краской. Его вновь задержали и назначили ему уже 15 суток ареста.
Избитому толпой школьницу из Углича россияне собрали 5 миллионов рублей. Подростка мучили на протяжении нескольких часов – пытали проводами и вырезали ножом фигуры на теле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Надпись была быстро стерта, а мужчину вскоре задержали. Суд приговорил его к 10 суткам ареста. Однако, выйдя на свободу, вандал снова отправился в центр Москвы и залил стену Государственного исторического музея краской. Его вновь задержали и назначили ему уже 15 суток ареста.
Избитому толпой школьницу из Углича россияне собрали 5 миллионов рублей. Подростка мучили на протяжении нескольких часов – пытали проводами и вырезали ножом фигуры на теле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова