Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован

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Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером возник пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, взят под контроль.
В сообщении Городского управления МЧС от 15 января в 0:01 говорится: «Отказ номеру 1БИС произошел, пожар локализован, ликвидировано открытое горение». Информации о пострадавших не поступало.
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