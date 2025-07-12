Директор МХАТа Кехман приехал в Петербург под обязательством о явке
Директор МХАТа имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, находящийся под обязательством о явке, приехал в Санкт-Петербург. По данным Telegram-канал «112», утром субботы, 12 июля, он посетил Петропавловский собор.
Напомним, Кехмана обвиняют по части 4 статьи 160 УК – за растрату в особо крупном размере. Речь идет о хищениях, связанных с реконструкцией сцены одного из ведущих театров страны.
Параллельно выяснилось, что у Кехмана накопились долги по кредитам почти на 18 миллиардов рублей, по которым открыто восемь исполнительных производств.
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