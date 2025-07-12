Директор МХАТа Кехман приехал в Петербург под обязательством о явке

12 июля 2025, 12:39

Владимир Кехман (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор МХАТа имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, находящийся под обязательством о явке, приехал в Санкт-Петербург. По данным Telegram-канал «112», утром субботы, 12 июля, он посетил Петропавловский собор.