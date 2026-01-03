Новогодняя гирлянда оставила многодетную семью без дома
В селе Албазино Амурской области в частном доме произошел пожар из-за гирлянды, оставленной включенной на ночь.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, многодетная семья успела вовремя эвакуироваться благодаря сработавшему пожарному извещателю. По данным ведомства, хозяева включили гирлянду в розетку и легли спать. Ночью громкий сигнал разбудил мать. Она увидела, что загорелся шкаф, и огонь быстро распространяется.
Женщина подняла мужа, и тот вывел из дома троих детей. После этого мужчина попытался потушить пожар самостоятельно, однако пламя уже охватило комнату. Первыми к тушению приступили добровольцы, позже прибыли подразделения пожарной охраны.
В результате выгорела жилая часть двухквартирного дома, пострадавших нет.
Читайте также: