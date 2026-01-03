Достижения.рф

Пьяный мужчина приставал к школьнице в российском городе

В Новосибирске пьяный мужчина приставал к школьнице у магазина
Фото: iStock/Oleg Elagin

В Новосибирске в первый день нового года пьяный мужчина приставал к 15-летней девочке возле магазина на улице Софийской. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на семью пострадавшей.



По словам отца школьницы, она находилась вместе с матерью, когда неизвестный схватил ее за руки и стал уговаривать уйти с ним. Подростку удалось вырваться и забежать внутрь магазина, где ее защитила мать. К моменту приезда отца злоумышленник уже скрылся.

«Дочь забежала в магазин, супруга отбила ребенка с дракой от неадеквата. Мне позвонили, но к моменту как я прибежал, он ретировался», — рассказал родитель.
Пресс-служба ГУ МВД по региону подтвердила, что информация о случившемся поступала в полицию. Сейчас идет проверка.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0