Пьяный мужчина приставал к школьнице в российском городе

03 января 2026, 12:29

В Новосибирске пьяный мужчина приставал к школьнице у магазина

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Новосибирске в первый день нового года пьяный мужчина приставал к 15-летней девочке возле магазина на улице Софийской. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на семью пострадавшей.





По словам отца школьницы, она находилась вместе с матерью, когда неизвестный схватил ее за руки и стал уговаривать уйти с ним. Подростку удалось вырваться и забежать внутрь магазина, где ее защитила мать. К моменту приезда отца злоумышленник уже скрылся.

«Дочь забежала в магазин, супруга отбила ребенка с дракой от неадеквата. Мне позвонили, но к моменту как я прибежал, он ретировался», — рассказал родитель.