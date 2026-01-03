В Индии девушка зарубила топором соседа, которые пытался ее изнасиловать
В Индии 18-летняя девушка зарубила топором соседа-насильника. Об этом пишет газета The Times of India.
Инцидент произошел 1 января в округе Банда штата Уттар-Прадеш. В тот день 50-летний мужчина проник в дом жертвы и попытался ее изнасиловать. В ходе борьбы девушка схватила топор и ударила им соседа по голове, а затем добила его палкой. Спасти мужчину не удалось.
После случившегося жертва сама пришла в полицию и обо всем рассказала, после чего ее задержали. Жена погибшего утверждает, что девушка якобы сама заманила мужчину и напала на него.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш пьяный дядя под предлогом игры унес трехмесячную племянницу от родителей в другую комнату и изнасиловал ее.
Читайте также: