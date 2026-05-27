Новорожденная россиянка впала в кому и стала паллиативным инвалидом
В Брянске новорожденная девочка впала в кому, после чего ей присвоили паллиативный статус. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Мать ребенка Полина рассказала РИА Новости, что дочь родилась мертвой, и ее реанимировали только через четыре минуты. По словам женщины, в перинатальном центре она жаловалась на странные боли в животе, но медики проигнорировали это.
Как писала «Комсомольская правда», в октябре 2024 года роженице делали консервативную миомэктомию — операцию по удалению миомы без проникновения в матку. Позже выяснилось, что у нее произошел разрыв матки по рубцу, что и могло привести к трагедии.
В ближайшее время девочке установят трахеостому и гастростому, после чего ее могут перевести в хоспис или отпустить домой с паллиативным оборудованием. Полина отметила, что врачи не дают прогнозов на восстановление: малышка открыла глаза, но сознание к ней не вернется. По словам медиков, такие дети в среднем живут от четырех месяцев до трех лет.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Читайте также: