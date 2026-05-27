Женщина сожгла умершего мужа на костре из матрасов
В Индии вдова самостоятельно сожгла тело умершего мужа на матрасах возле дома. Об этом сообщает издание The Daily Jagran.
Мужчина скончался после продолжительного запоя. Жена индийца Ясодабен сообщила о его смерти родственникам и стала ждать их приезда.
Однако помощи так и не последовало, а тело начало источать сильный запах, и в нем завелись насекомые. Тогда женщина решила действовать самостоятельно — она постелила матрасы возле дома и сожгла останки прямо на них.
Родственников погибшего, включая его мать, шокировало произошедшее. Прибывшие на место полицейские взяли ситуацию под контроль. Останки мужчины перевезли в крематорий, где обряд погребения провели должным образом.
