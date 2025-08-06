Новорожденного нашли в туалете московского общежития

06 августа 2025, 20:07

В Москве мать утопила малыша в туалете общежития

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В московском общежитии был найден новорожденный ребенок, который, по предварительным данным, погиб в результате утопления в туалете. Мать девочки признала свою вину, сообщают в столичном Следственном комитете.