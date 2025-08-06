Новорожденного нашли в туалете московского общежития
В московском общежитии был найден новорожденный ребенок, который, по предварительным данным, погиб в результате утопления в туалете. Мать девочки признала свою вину, сообщают в столичном Следственном комитете.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти ребенка стала асфиксия, вызванная утоплением. Это трагическое событие вызвало широкий резонанс в обществе.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Следственные органы начали активные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Следствие также подало ходатайство об аресте матери, чтобы обеспечить надлежащее расследование и предотвратить возможные попытки скрыть доказательства.
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