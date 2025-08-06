Стоматолог-мигрант, убивший студента в Челябинске, отправился в колонию на долгий срок

06 августа 2025, 19:49

24-летний стоматолог получил 9,5 лет колонии за убийство студента в Челябинске

Фото: Istock/SbytovaMN

6 августа 2025 года суд Челябинска вынес приговор 24-летнему уроженцу Республики Таджикистан Хусейну Лоикову, признанному виновным в убийстве 23-летнего Нодара Шамоева. Преступление было совершено в марте этого года на почве личного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.