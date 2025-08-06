Стоматолог-мигрант, убивший студента в Челябинске, отправился в колонию на долгий срок
6 августа 2025 года суд Челябинска вынес приговор 24-летнему уроженцу Республики Таджикистан Хусейну Лоикову, признанному виновным в убийстве 23-летнего Нодара Шамоева. Преступление было совершено в марте этого года на почве личного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.
Как установило следствие, 7 марта между Лоиковым и Шамоевым произошла драка на почве ревности возле магазина электронных сигарет на улице Энгельса. В ходе разборок обвиняемый достал нож и нанёс оппоненту семь ударов, от которых тот скончался. После этого Лоиков скрылся с места преступления на автомобиле, но вскоре был задержан благодаря оперативной работе полиции и записям с камер наблюдения.
Мать погибшего студента требовала для убийцы пожизненного заключения, однако суд назначил Лоикову 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный до инцидента работал в престижной стоматологической клинике, был женат и воспитывал двоих детей.
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