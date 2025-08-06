В Сочи задержали 12 человек, устроивших заплыв без купальников

06 августа 2025, 19:58

Фото: iStock/Abrada

Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, которые устроили заплыв без купальников на одном из пляжей в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.