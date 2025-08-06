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В Сочи задержали 12 человек, устроивших заплыв без купальников

Фото: iStock/Abrada

Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, которые устроили заплыв без купальников на одном из пляжей в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Группа людей без купальников устроила голый заплыв на пляже поселка Вардане в Сочи. Полицейские Лазаревского района быстро установили личности нарушителей общественного порядка и задержали 12 человек. Большинство задержанных — приезжие, кроме одного мужчины, который оказался местным жителем.

В настоящее время задержанные находятся в отделе полиции для составления административных материалов.

До этого сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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