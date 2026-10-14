В Брюсселе у здания Европарламента произошло убийство
Politico: В Брюсселе сотрудники ЕС испугались убийства у здания Европарламента
Убийство, совершенное в непосредственной близости от здания Европарламента, вызвало тревогу у сотрудников европейских институтов на фоне ухудшения криминогенной обстановки в Брюсселе. Об этом сообщает издание Politico.
Инцидент произошел вечером 12 октября на улице Вирц, неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. По данным издания, человека застрелили. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
«Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», — заявил Politico прокурор Брюсселя Жюльен Муани.
Тем не менее представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни рассказал, что они получили множество обращений от перепуганных работников. Как отмечает Politico, сотрудники ЕС уже не раз жаловались на проблемы безопасности в Северном квартале Брюсселя, куда перевели некоторые европейские службы. В прошлом году случайная пуля попала в одно из расположенных там зданий. А в 2023 году помощник одного из европарламентариев получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор. По словам одного из чиновников, работающего примерно в 300 метрах от места последнего убийства, ситуация с безопасностью в городе заметно ухудшилась.