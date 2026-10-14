В Брюсселе у здания Европарламента произошло убийство

14 октября 2026, 11:54

Politico: В Брюсселе сотрудники ЕС испугались убийства у здания Европарламента

Фото: istockphoto/artJazz

Убийство, совершенное в непосредственной близости от здания Европарламента, вызвало тревогу у сотрудников европейских институтов на фоне ухудшения криминогенной обстановки в Брюсселе. Об этом сообщает издание Politico.





Инцидент произошел вечером 12 октября на улице Вирц, неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. По данным издания, человека застрелили. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью, однако официального подтверждения этой информации пока нет.





«Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», — заявил Politico прокурор Брюсселя Жюльен Муани.