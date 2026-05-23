Новосибирская балерина побежала на репетицию с порванным во время секса яичником

В Новосибирске балерина получила разрыв яичника во время секса, но вместо вызова скорой отправилась на репетицию. Инцидент произошел в начале недели, пишет SHOT.



После близости у женщины резко заболел живот, однако она выпила обезболивающее и не придала этому значения. Утром артистка пришла к станку, но на занятии её состояние ухудшилось, началось кровотечение, и танцовщицу экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали апоплексию яичника — разрыв тканей. К счастью, травма оказалась первой стадии, и медикам удалось быстро остановить кровопотерю.

Сейчас балерина проходит восстановление под наблюдением специалистов. Ей запретили поднимать тяжести, танцевать и вступать в половые контакты как минимум три недели.


Никита Кротов

