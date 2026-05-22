У 30-летней россиянки случился инсульт во время секса
У 30-летней россиянки случился инсульт во время секса. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Серафима из Твери в тот день сходила в бассейн, а после тренировки отправилась домой к мужу. Во время секса у неё резко участились пульс и сердцебиение, а на пике возникла сильнейшая головная боль. Затем она перестала чувствовать левые руку и ногу.
Супруг вызвал скорую. Врачи обнаружили у девушки обширное кровоизлияние в мозг, после чего провели шестичасовую трепанацию черепа. Два дня она провела в реанимации, неделю — в общей палате. Причиной инсульта стала врождённая патология сосудов, о которой Серафима не знала.
Девушка восстанавливается уже третий год. Она передвигалась на инвалидной коляске, посещала реабилитационные центры, с трудом начала ходить с тростью. В голову ей вставили титановые клипсы. Последствия того секса до сих пор сохраняются на левой ноге.
