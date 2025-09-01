Достижения.рф

В священника выстрелили во время установки креста в России

Aif: Охотник выстрелил в священника при установке креста на Сахалине
Фото: istockphoto/IndiaUniform

На Сахалине охотник смертельно ранил 53‑летнего настоятеля храма иеромонаха Дмитрия, который устанавливал поклонный крест, сообщает sakhalin.aif.ru.



По предварительным данным, инцидент произошёл в лесу Макаровского района: священнослужитель пришёл туда вместе с охотником, взявшим ружьё для защиты от медведей.

По версии следствия, оружие выстрелило по неосторожности, пострадавший получил ранение, несовместимое с жизнью. Следственный комитет проводит проверку.

Никита Кротов

