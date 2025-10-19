Новосибирский бизнесмен попросил дочь возглавить его фирму и повесил на неё 2,5 млн рублей долгов

19 октября 2025, 12:19

В Новосибирске бизнесмен повесил на дочь 2,5 млн рублей долгов

Фото: iStock/simpson33

Житель Новосибирска, бизнесмен Олег, попросил свою 19-летнюю дочь Екатерину оформить фирму на её имя, чтобы упростить работу. Однако потом повесил на неё долгов на 2,5 миллиона рублей, передаёт Telegram-канал Baza.