Новосибирский бизнесмен попросил дочь возглавить его фирму и повесил на неё 2,5 млн рублей долгов
Житель Новосибирска, бизнесмен Олег, попросил свою 19-летнюю дочь Екатерину оформить фирму на её имя, чтобы упростить работу. Однако потом повесил на неё долгов на 2,5 миллиона рублей, передаёт Telegram-канал Baza.
Отмечается, что девушка согласилась и стала директором компании только по документам – все дела вёл отец. Спустя несколько лет фирму ликвидировали, но спустя время Екатерина получила судебное уведомление о долге в 2,5 миллиона рублей.
Как выяснили журналисты, долг связан с иском бывшей клиентки компании, которая выиграла дело по некачественно построенному дому. Суд обязал взыскать сумму с обоих – отца и дочери. Олег уверял Екатерину, что подал апелляцию, но это оказалось ложью.
Когда девушка забеременела, с её зарплаты уже удерживали половину долга – около 700 тысяч рублей. Отец предлагает оформить инвалидность, чтобы облегчить ситуацию, но сам при этом живёт комфортно: ездит на Lexus, сдаёт квартиру, прикрывается инвалидностью и управляет другими фирмами с «левыми» директорами.
Юристы предупреждают, что единственным выходом для Екатерины сейчас может стать банкротство – процедура дорогостоящая (около 200 тысяч рублей) и грозит потерей имущества её мужа.
