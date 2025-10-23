Новосибирский таксист забил до смерти знакомую на глазах у её пятилетней дочери

23 октября 2025, 12:48

Новосибирский суд дал 23 года таксисту, убившему женщину и её маленькую дочь

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Новосибирской области суд вынес приговор таксисту-иностранцу, который жестоко расправился с 29-летней женщиной и её пятилетней дочерью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.