Новосибирский таксист забил до смерти знакомую на глазах у её пятилетней дочери
В Новосибирской области суд вынес приговор таксисту-иностранцу, который жестоко расправился с 29-летней женщиной и её пятилетней дочерью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.
Мужчину признали виновным по статьям о разбое и убийстве и приговорли к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима.
По данным следствия, 20 января обвиняемый узнал, что у его знакомой есть крупная сумма денег. Он вывез женщину и её дочь в безлюдное место, где на глазах у ребёнка жестоко избил её до смерти. После этого похитил деньги и телефон, а тело спрятал в снегу.
В ночь на 21 января мужчина задушил девочку, чтобы устранить свидетеля преступления. Затем он угнал машину потерпевшей и попытался сбежать в Казахстан. Там его задержали правоохранительные органы.
Прокурор на суде требовал для обвиняемого пожизненное лишение свободы, однако суд назначил наказание в виде 23 лет заключения.
