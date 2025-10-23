Достижения.рф

Новосибирский таксист забил до смерти знакомую на глазах у её пятилетней дочери

Новосибирский суд дал 23 года таксисту, убившему женщину и её маленькую дочь
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Новосибирской области суд вынес приговор таксисту-иностранцу, который жестоко расправился с 29-летней женщиной и её пятилетней дочерью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.



Мужчину признали виновным по статьям о разбое и убийстве и приговорли к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима.

По данным следствия, 20 января обвиняемый узнал, что у его знакомой есть крупная сумма денег. Он вывез женщину и её дочь в безлюдное место, где на глазах у ребёнка жестоко избил её до смерти. После этого похитил деньги и телефон, а тело спрятал в снегу.

В ночь на 21 января мужчина задушил девочку, чтобы устранить свидетеля преступления. Затем он угнал машину потерпевшей и попытался сбежать в Казахстан. Там его задержали правоохранительные органы.

Прокурор на суде требовал для обвиняемого пожизненное лишение свободы, однако суд назначил наказание в виде 23 лет заключения.

Анастасия Чинкова

