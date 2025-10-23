Достижения.рф

Ритуальщики потеряли тело и подменили покойника на похоронах

CBS: в США похоронное бюро потеряло тело покойного и выдало его семье другое
В США сотрудники похоронного бюро потеряли тело и подменили покойного. Скорбящей семье выдали другого человека. Об этом сообщает CBS News.



По данным телеканала, все произошло в Лос-Анджелесе. Родственники Джоуи Эспиносы подали в суд на заведение Forest Lawn Covina Hills после того, как раскрыли обман на церемонии прощания.

Сотрудники потратили больше часа, чтобы исправить ошибку. На протяжении всего этого времени родные и близкие покойного пребывали в шоке. По словам его тети, во время поминальной службы у ее мужа случился сердечный приступ.

Похоронное бюро признало случившееся «ошибкой планирования» и предложило семье компенсацию в размере 200 долларов (примерно 16 тысяч рублей). Примечательно, что их услуги обошлись в 20 тысяч долларов (1,6 миллионов рублей).

