Ритуальщики потеряли тело и подменили покойника на похоронах
В США сотрудники похоронного бюро потеряли тело и подменили покойного. Скорбящей семье выдали другого человека. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, все произошло в Лос-Анджелесе. Родственники Джоуи Эспиносы подали в суд на заведение Forest Lawn Covina Hills после того, как раскрыли обман на церемонии прощания.
Сотрудники потратили больше часа, чтобы исправить ошибку. На протяжении всего этого времени родные и близкие покойного пребывали в шоке. По словам его тети, во время поминальной службы у ее мужа случился сердечный приступ.
Похоронное бюро признало случившееся «ошибкой планирования» и предложило семье компенсацию в размере 200 долларов (примерно 16 тысяч рублей). Примечательно, что их услуги обошлись в 20 тысяч долларов (1,6 миллионов рублей).
