Ритуальщики потеряли тело и подменили покойника на похоронах

23 октября 2025, 12:29

CBS: в США похоронное бюро потеряло тело покойного и выдало его семье другое

Фото: iStock/kzenon

В США сотрудники похоронного бюро потеряли тело и подменили покойного. Скорбящей семье выдали другого человека. Об этом сообщает CBS News.