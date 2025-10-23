Всадники в масках избили пожилых россиян после замечания
В Кисловодске двое всадников в масках напали на пожилую пару, сделавшую им замечание. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев в своём личном блоге.
Инцидент произошёл накануне вечером у Старого озера, где катание на лошадях запрещено. Пенсионеры обратили внимание всадников на то, что территория предназначена для отдыха и прогулок. В ответ нарушители начали ругаться и использовать нецензурную лексику.
«Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плёткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй – по руке. Мужчине досталось по предплечью», – рассказал Моисеев.После нападения всадники продолжили кататься по прогулочной зоне и скрылись. По словам мэра, их действия выглядели как заранее спланированная провокация, поскольку нападавшие скрыли свои лица.
Пострадавшие пенсионеры обратились в полицию с заявлением. Правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленников.