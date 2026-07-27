Стрельба раздалась на фестивале в США: есть жертвы
В Сиэтле, штат Вашингтон, два человека погибли и пять пострадали во время стрельбы. Об этом пишет газета Seattle Times.
Как передает телеканал NBC News, трагедия произошла на территории комплекса Seattle Center, где проходил трехдневный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. После первых выстрелов среди посетителей началась паника. Полиция задержала двоих подозреваемых, сообщила мэр Кэти Уилсон.
По словам представительницы центра Сьюзан Грегг, в больницах оказались маленький ребенок, 23-летний юноша и две взрослые женщины, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Четырех человек с огнестрельными ранениями доставили в медицинский центр Harborview, еще одна женщина с легкими травмами отказалась от госпитализации.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще не менее 14 пострадали при стрельбе возле бара в центре Остина, штат Техас.
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