Стрельба раздалась на фестивале в США: есть жертвы

27 июля 2026, 08:29

Два человека погибли при стрельбе на гастрономическом фестивале в Сиэтле

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

В Сиэтле, штат Вашингтон, два человека погибли и пять пострадали во время стрельбы. Об этом пишет газета Seattle Times.