36 гильз и пять ранений: с чего началась стрельба возле ресторана в Ростове

19 июля 2026, 12:21

РЕН ТВ: после стрельбы у ресторана «Магадан» в Ростове нашли 36 гильз

Фото: iStock/nixki

После ночной стрельбы возле ресторана «Магадан» в центре Ростова на месте происшествия нашли 36 гильз. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.