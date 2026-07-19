36 гильз и пять ранений: с чего началась стрельба возле ресторана в Ростове
После ночной стрельбы возле ресторана «Магадан» в центре Ростова на месте происшествия нашли 36 гильз. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, все началось со словесной перепалки двух мужчин внутри заведения. Охрана вывела агрессивных посетителей на улицу, где конфликт перерос в драку. Успокоить их попытался еще один мужчина, но ему это удалось сделать лишь на несколько минут. Вскоре один из участников потасовки вернулся с травматическим пистолетом.
Сначала он произвел несколько выстрелов в воздух, а затем нацелился на оппонента. Мужчина, вмешавшийся в драку, также достал пистолет и открыл ответный огонь. В результате первый стрелявший получил пять огнестрельных ранений.
После этого конфликт переместился к пересечению улиц Суворова и Кировского проспекта — один из дебоширов перезарядил оружие и открыл огонь по автомобилю Toyota Camry, на котором уезжал его оппонент. Одного из участников конфликта доставили в отдел полиции, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека.
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