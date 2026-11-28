«Нож, мотоцикл и свалка»: В Кузбассе раскрыли жуткое убийство 29-летней давности
Следователи задержали 60-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Как сообщает СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу, его обвиняют в убийстве двух молодых людей 29 лет назад.
Установлено, что в мае 1997 года во время распития спиртного между обвиняемым и двумя парнями произошёл конфликт.
В ходе ссоры мужчина нанёс им множественные удары кухонным ножом в жизненно важные органы, и молодые люди скончались. Чтобы скрыть преступление, убийца вывез тела на мотоцикле на свалку и спрятал там, а в доме замыл следы крови.
Тогда следствие не дало результатов, и дело приостановили. Недавно сотрудники СК и МВД повторно изучили материалы, допросили свидетелей, которые ранее не давали показания, и установили причастного мужчину. Фигуранта доставили в Кемерово. Его заключили под стражу, расследование продолжается.
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