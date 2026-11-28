28 ноября 2026, 10:23

В Кузбассе задержали мужчину по делу об убийстве двух человек 29-летней давности

Фото: Istock/Aleksandra Nigmatulina

Следователи задержали 60-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Как сообщает СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу, его обвиняют в убийстве двух молодых людей 29 лет назад.