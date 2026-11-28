Жители российского региона два дня сидели в холоде из-за кота
В Иркутской области спасатели вытащили кота, который застрял в дымоходе. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Чрезвычайное происшествие случилось в частном доме на улице Ленина в Тайшете. Хозяева не смогли самостоятельно достать питомца, поэтому на помощь приехали сотрудники Западного поисково-спасательного отряда ПСС Иркутской области.
По словам хозяев, животное провело в дымоходе уже два дня. Всё это время жильцы не топили печь, потому что боялись навредить питомцу. Специалисты с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу и успешно достали кота из дымохода. Оказавшись на свободе, он сразу бросился в дом.
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