28 ноября 2026, 10:15

В Тайшете кот застрял в дымоходе на два дня, его спасли сотрудники ПСС

Фото: Istock/David_Bokuchava

В Иркутской области спасатели вытащили кота, который застрял в дымоходе. Об этом сообщает региональный главк МЧС.