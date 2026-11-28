В Якутии на угледобывающих шахтах погибли двое рабочих
Двое работников погибли на угледобывающих предприятиях в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
Первый инцидент произошел во время погрузки техники на трал. Машиниста подземных самоходных машин зажало между ковшом погрузочно-доставочной машины и другим транспортным средством.
Второй инцидент произошел на другом предприятии. Там горнорабочий очистного забоя попал под шнек комбайна, который вел выемку угля. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК: «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как уточняется, трагедии произошли на шахтах «Инаглинская» и «Восточная Денисовская».
Ранее сообщалось, что в Ингушетии рабочий погиб при падении с трапа подъемного крана.
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