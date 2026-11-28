28 ноября 2026, 09:09

В Томске вернули домой подростка, заблудившегося в лесу по пути домой

Фото: iStock/standret

В Томске 16-летний школьник заблудился в лесу, возвращаясь от бабушки, и почти три часа провел в чаще, пока его искали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.