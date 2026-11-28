Российский школьник забрел в лес по дороге домой и пропал
В Томске 16-летний школьник заблудился в лесу, возвращаясь от бабушки, и почти три часа провел в чаще, пока его искали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мать подростка рассказала стражам порядка, что сын отправился в соседнюю деревню к бабушке, а ночью решил вернуться домой через лес и потерялся. Позвонив родительнице, юноша не смог объяснить, где он находится, а вскоре его телефон разрядился.
Полицейские отправились в предполагаемый район поисков. К ним также присоединился местный житель, хорошо знающий эти места. Почти три часа инспекторы ДПС прочесывали лес: окликали школьника по имени, светили фонарями и свистели.
Подросток услышал сигналы и вышел навстречу. Оказалось, что он отдалился от населенного пункта на 15 километров. Замерзшего подростка полицейские отогрели в патрульной машине, напоили горячим чаем и вернули домой.
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