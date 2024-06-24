Смертельная перестрелка на границе Абхазии и России: связь с терактом в Дагестане, жертвы и причины нападения на КПП

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В Абхазии на границе с Россией около контрольно-пропускного пункта «Псоу» 23 июня произошла перестрелка. Что известно об инциденте, жертвах и причинах произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Перестрелка в Абхазии: что известно
Неустановленные лица открыли стрельбу из автомата по машине на контрольно-пропускном пункте России и Абхазии вечером 23 июня, после чего скрылись. Позже глава Министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что личности нападавших в Гагрском районе установлены. По его словам, все участники конфликта являются гражданами республики.
Стрельба на КПП «Псоу»: жертвы
В результате стрельбы на границе с Россией один человек погиб, трое получили ранения, в том числе несовершеннолетняя девочка. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями. По информации издания «МК», объектом покушения был некий Даур Камлия, получивший ранение в живот.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших. Власти Абхазии сообщили, что КПП работает в штатном режиме, угрозы для туристов нет.
Причины стрельбы в Абхазии
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Однако по данным МВД республики, мотивом стрельбы был личный конфликт.
«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и принимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации ведомства.
Позже министр МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил информацию о причинах стрельбы на границе. По его словам, злоумышленники действовали по личным мотивам из-за давнего имущественного конфликта с пострадавшим.
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Анастасия Хохлова