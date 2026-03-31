Россиянин пытался вывезти в Грузию через Верхний Ларс более 150 тысяч долларов
В пункте пропуска «Верхний Ларс» североосетинские таможенники остановили попытку контрабанды наличных денег в особо крупном размере. Подробности сообщает пресс-служба ФТС России.
Установлено, что 52-летний гражданин России на личном автомобиле Lexus пытался незаконно вывезти в Грузию иностранную и российскую валюту.
При досмотре машины инспекторы нашли в багажном отсеке за обшивкой банкноты. Обнаруженные средства: 150 тыс. долларов США, 2,7 тыс. евро и 90 тыс. рублей. В пересчёте на рубли общая сумма составила более 12,3 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Статья предусматривает штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых денег либо ограничение свободы на срок до четырёх лет.
