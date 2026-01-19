Няня из детского сада погубила ребенка за пять дней до его первого дня рождения
В США произошел шокирующий случай в детском саду Савиджа, штат Миннесота. 18-летняя няня Теа Лудемия Рассел жестоко обращалась с детьми, душила их и погубила одного малыша. Об этом пишет Daily Mirror.
Маленький Харви Муклебуст находился всего в пяти днях от своего первого дня рождения, когда няня совершила против него преступление. За три недели работы в детсаде Рассел трижды душила детей. Третий инцидент стал роковым, и мальчик не выжил.
События развивались так: в сентябре сотрудники детсада сообщили полиции о девочке с кровью и пеной изо рта. В тот момент рядом находилась Теа, которая вызвала экстренные службы и сообщила, что ребенок не дышит. К приезду медиков малышка начала дышать, но ее все же отправили в больницу для обследования. 22 сентября в полицию снова обратились из садика, на этот раз сообщив о Харви, который не дышит. Врачи не смогли его спасти. Правоохранители заподозрили няню в причинении вреда, так как она находилась рядом с каждым из пострадавших детей перед тем, как им становилось плохо.
