Няня из детского сада погубила ребенка за пять дней до его первого дня рождения

19 января 2026, 09:17

В США 18-летняя няня душила грудничков в детсаду и погубила одного ребенка

Фото: iStock/Annandistock

В США произошел шокирующий случай в детском саду Савиджа, штат Миннесота. 18-летняя няня Теа Лудемия Рассел жестоко обращалась с детьми, душила их и погубила одного малыша. Об этом пишет Daily Mirror.