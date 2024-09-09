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Няня из Узбекистана с шизофренией сломала жизнь русской семье и избежала тюрьмы: подробности

09 сентября 2024, 10:17
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Уроженка Узбекистана Гюльчехра с диагнозом шизофрения приехала в Россию и устроилась работать няней. Беды ничего не предвещало. Женщина быстро прижилась в доме, ладила с детьми и даже ездила за границу вместе со своими работодателями. Однако вскоре жизнь семьи навсегда оказалась разрушенной. О том, что произошло в доме, где работала узбекская няня расскажет редакция «Радио 1».

Няня с шизофренией из Узбекистана


О диагнозе женщины ее будущие работодатели были проинформированы. Гюльчехру порекомендовали Мещеряковым из Орловской области их знакомые, заверив, что с няней не будет проблем. Однако некоторые странности в поведении женщины семья заметила сразу.



Гюльчехра большое количество времени проводила в Интернете, порой забывая о своих основных обязанностях. Она постоянно что-то читала, смотрела какие-то ролики. Хозяева дома относились к ее увлечению снисходительно, так как понимали, что женщина больна.

Убийство ребенка и поджог дома


29 февраля 2016 года родители двух несовершеннолетних детей ушли на работу. Старший сын направился на занятия, оставив Гюльчехру с маленькой сестрой.

К моменту возвращения семейства няня уже совершила непоправимое: она убила малышку, отрезала ей голову, подожгла квартиру и позже бродила у метро выкрикивая «Аллах акбар» и утверждая, что она — террористка-смертница. На момент задержания при уроженке Узбекистана была найдена отрезанная голова убитой девочки, которую женщина носила с собой в пакете.

Шокирующее видео быстро распространилось по новостным каналам, няню задержали. На допросе она призналась, что намеревалась уехать к настоящим мусульманам в Сирию, где могла бы свободно носить паранджу, жить по шариату и изучать исламские законы.

Фото: istockphoto/globalmoments

Переезд семьи и гибель отца


Мусульманская община собрала средства для Мещеряковых, благодаря чему они приобрели жильё в Красногорске и переехали туда. Супруги не могли поддерживать друг друга в тяжелые времена и даже некоторое время были в разлуке, но в конце концов снова сошлись.

В 2018 году глава семейства неожиданно умер. У него диагностировали серьезный менингит, а причиной смерти стал сепсис. Женщина осталась одна с пасынком, который сам занимался своим воспитанием и образованием.

Судьба няни-убийцы


Отец Гюльчехры после известия о том, что совершила его дочь, сначала испытал паралич от стресса, а позже скончался. Гюльчехра провела несколько лет в психиатрической больнице. Когда посетители навещали её, она настойчиво умоляла забрать её домой, уверяя, что очень скучает.

В 2021 году мать Гюльчехры поделилась с журналистами, что медицинские специалисты не возражают против её депортации и адвокат уже занимается подготовкой необходимых документов. Она также отметила, что дочь будет оставаться дома под присмотром своих сыновей.

В марте няню-палача депортировали в Узбекистан, и с тех поро ее жизни ничего не известно.

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#узбекистан
На Украине погиб чиновник, занимавшийся снабжением ВСУ беспилотниками
09 сентября 2024, 10:59

Фото: iStock/Anton Novikov

На Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что авария произошла в воскресенье вечером. Чиновник ехал по трассе в Житомирской области вместе со своей женой Ниной. В какой-то момент автомобиль Mitsubishi L-200 наехал на лежащего на дороге кабана и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Pagero Олейника.

Чиновник и его жена погибли на месте, а водитель второго автомобиля был экстренно доставлен в больницу.

Будучи советником министра стратегической промышленности Украины Олейник курировал вопросы, связанные со снабжением ВСУ беспилотниками. Он занимал этот пост при экс-министре Александре Камышине, которого отправили в отставку 4 сентября.

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#украина
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#всу
#беспилотник
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Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал налоговой 267 000 рублей
Mash: ФНС заблокировала счета компании актера Гоши Куценко
09 сентября 2024, 10:12

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Заслуженный артист России Гоша Куценко имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 267 000 рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Согласно информации канала, ФНС уже заблокировало счета одной из компаний артиста — общества с ограниченной ответственность «Арт Волна», где Куценко владеет 49% акций. Издание добавляет, что в 2022 и 2023 годах кредитор намеревался обратиться в суд с требованием о признании «Арт Волны» банкротом.

Отмечается, что с апреля 2024 года Куценко накопил 60 штрафов на общую сумму 48 000 рублей от ГИБДД, в основном за превышение скорости. Кроме того, он не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.

Ранее певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.

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#продюсер
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Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя
09 сентября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Dikuch

Российский 120-метровый сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у судна сломался двигатель в турецком проливе Дарданеллы. Об этом со ссылкой на генеральном управление береговой охраны Турции сообщает РИА Новости. Отмечается, что неполадки с мотором корабля возникли у деревни Каракова.
«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — указано в сообщении ведомства.
В береговой охране заметили, что случившееся не отразилось на движении в Дарданеллах, судно взяли на буксир и безопасно доставили к причалу Каранлык.

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#турция
#корабль
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В Киеве посреди ночи сожгли машину украинского военного
09 сентября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/GummyBone

Машину украинского военного подожгли в Киеве этой ночью, 9 сентября. Об этом сообщает телеканал «Киев-24». Отмечается, что неизвестные устроили поджог в Днепровском районе города около 3 часов ночи.
Два дня назад в Киеве произошел аналогичный инцидент, когда неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего в районе Оболони. Судя по кадрам, машина сгорела практически полностью и восстановлению не подлежит.

Подобные случаи на Украине в последнее время приняли массовый характер. Сначала в стране поджигали машины военнослужащих, принимая их за машины сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата — прим. ред.). В ответ военные стали размещать на автомобилях таблички, на которых писали: «Не ТЦК». Судя по всему, такие предупреждения перестали защищать: машины военных из ВСУ полыхают по всей стране.

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#военные
#автомобиль
#инцидент
#машины
#всу
#машина
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В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь
SHOT: в Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь и запугал соседей ножом
09 сентября 2024, 09:41

Фото: iStock/tiero

В Санкт-Петербурге накануне вечером, 8 сентября, пьяный отец зарезал свою 18-летнюю дочь, а после выбежал с ножом и криками на лестничную клетку, запугав соседей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Девушка умерла от многочисленных ножевых ранений, отмечается в материале.
По данным издания, все произошло в квартире на Поликарповой алле, когда 40-летний мужчина сильно перебрал с крепкими напитками, а после набросился с ножом на свою дочь — студентку второго курса местного Политехнического колледжа городского хозяйства. В полицию, как говорится в сообщении, вызвали перепуганные неадекватным поведением соседи.

Сообщается, что мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и увезли на скорой. Оказалось, что ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.

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#санкт-петербург
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Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году
09 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/Thomasaf

Бывший военный Сергей Бородин, которого накануне, 8 сентября, приговорили к 3,5 годам колонии за хищение земель Минобороны России, может выйти по УДО уже в апреле 2025 года. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В таком случае осужденный пробудет в колонии всего лишь полгода.
«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — пояснил источник.
Ранее сообщалось, что военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Отмечалось, что Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.

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#суд
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#ущерб
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В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли
09 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/jessicahyde

Свыше 700 килограммов дикорастущей конопли нашли и уничтожили полицейские в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Очаг дикорастущей конопли был обнаружен рядом с деревней Строкино Раменского округа, он занимал площадь около двух гектаров. Всего там росло более 3 тысяч кустов общим весом свыше 700 килограммов. Их скосили и сожгли, а поле перепахали», — говорится в сообщении.
Конопля была обнаружена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию нелегальных посевов наркосодержащих растений.

Ранее сообщалось, что бывшего замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина приговорили к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.

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#раменский городской округ
#конопля
#полиция
#мвд московской области
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Бывшему замгубернатора Томской области дали 5 лет за организацию растраты 79 млн
09 сентября 2024, 08:59

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшему заместителю губернатора Томской области по инвестполитике Юрию Гурдину дали 5 лет колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании, приговор вынес Советский районный суд Томска. Об этом сообщает областная прокуратура. Вместе с лишением свободы чиновнику назначили штраф в 400 тысяч рублей, указали в ведомстве.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — говорится в сообщении надзорного органа.
Суд установил, что бывший вице-губернатор разработал преступную схему, по которой растрачивал государственные деньги в пользу коммерческой организации. Отмечается, что деньги выделялись из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

В прокуратуре пояснили, что соучастником Гурдина был директор фонда, который по его указанию заплатил подрядчику завышенную стоимость, из-за чего бюджет Томской области не досчитался более 79 миллионов рублей.
Вместе с тем, добавили в ведомстве, экс-замгубернатора при трудоустройстве на должность замгубернатора представил два поддельных диплома о высшем образовании.

Суд также взыскал с бывшего чиновника в счет возмещения ущерба 79 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#губернатор
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#бюджет
#развитие
#счёт
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Вылетевшей из Москвы самолет внепланово приземлился в европейском городе
Самолет Москва – Стамбул внепланово сел в Варшаве
09 сентября 2024, 06:22

Фото: iStock/frentusha

Самолет турецкого авиаперевозчика, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Об инциденте сообщил «Интерфакс».
По данным Flightradar24, самолет Airbus A320 вылетел из столичного аэропорта Внуково с пятичасовым опозданием и приземлился в европейском городе спустя два с половиной часа.

Причина незапланированной посадки не раскрывается. Тем временем самолет Airbus A321 той же авиакомпании готовится к внеплановому вылету из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Варшаву.

Ранее на турецком самолете возникла турбулентность, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе четыре пассажира и два члена экипажа. Инцидент произошел на пассажирском самолете, следовавшем из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.

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