Няня из Узбекистана с шизофренией сломала жизнь русской семье и избежала тюрьмы: подробности

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Уроженка Узбекистана Гюльчехра с диагнозом шизофрения приехала в Россию и устроилась работать няней. Беды ничего не предвещало. Женщина быстро прижилась в доме, ладила с детьми и даже ездила за границу вместе со своими работодателями. Однако вскоре жизнь семьи навсегда оказалась разрушенной. О том, что произошло в доме, где работала узбекская няня расскажет редакция «Радио 1».
Няня с шизофренией из Узбекистана
О диагнозе женщины ее будущие работодатели были проинформированы. Гюльчехру порекомендовали Мещеряковым из Орловской области их знакомые, заверив, что с няней не будет проблем. Однако некоторые странности в поведении женщины семья заметила сразу.
Гюльчехра большое количество времени проводила в Интернете, порой забывая о своих основных обязанностях. Она постоянно что-то читала, смотрела какие-то ролики. Хозяева дома относились к ее увлечению снисходительно, так как понимали, что женщина больна.
Убийство ребенка и поджог дома
29 февраля 2016 года родители двух несовершеннолетних детей ушли на работу. Старший сын направился на занятия, оставив Гюльчехру с маленькой сестрой.
К моменту возвращения семейства няня уже совершила непоправимое: она убила малышку, отрезала ей голову, подожгла квартиру и позже бродила у метро выкрикивая «Аллах акбар» и утверждая, что она — террористка-смертница. На момент задержания при уроженке Узбекистана была найдена отрезанная голова убитой девочки, которую женщина носила с собой в пакете.
Шокирующее видео быстро распространилось по новостным каналам, няню задержали. На допросе она призналась, что намеревалась уехать к настоящим мусульманам в Сирию, где могла бы свободно носить паранджу, жить по шариату и изучать исламские законы.
Фото: istockphoto/globalmoments
Переезд семьи и гибель отца
Мусульманская община собрала средства для Мещеряковых, благодаря чему они приобрели жильё в Красногорске и переехали туда. Супруги не могли поддерживать друг друга в тяжелые времена и даже некоторое время были в разлуке, но в конце концов снова сошлись.
В 2018 году глава семейства неожиданно умер. У него диагностировали серьезный менингит, а причиной смерти стал сепсис. Женщина осталась одна с пасынком, который сам занимался своим воспитанием и образованием.
Судьба няни-убийцы
Отец Гюльчехры после известия о том, что совершила его дочь, сначала испытал паралич от стресса, а позже скончался. Гюльчехра провела несколько лет в психиатрической больнице. Когда посетители навещали её, она настойчиво умоляла забрать её домой, уверяя, что очень скучает.
В 2021 году мать Гюльчехры поделилась с журналистами, что медицинские специалисты не возражают против её депортации и адвокат уже занимается подготовкой необходимых документов. Она также отметила, что дочь будет оставаться дома под присмотром своих сыновей.
В марте няню-палача депортировали в Узбекистан, и с тех поро ее жизни ничего не известно.
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