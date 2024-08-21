Мигрантка убила младенца одним уколом: мать ребёнка отделалась штрафом, подробности

Фото: iStock/ker_vii
В Подмосковье суд оштрафовал на 70 тысяч рублей жительнице Нахабино, которая по совету соседки сделала смертельный укол своему сыну-младенцу. По словам подсудимой, она хотела сбить малышу жар и даже не подозревала, насколько опасным было содержимое шприца.
О том, почему мать получила столь мягкое наказание и о подробностях жуткой истории — в материале «Радио 1».
Все произошло зимой 2024 года, когда у уроженки Таджикистана заболел недавно родившийся сын. Малыш не мог уснуть и постоянно плакал. Обеспокоенная мать обратилась за помощью к своей соседке, тоже мигрантке, вместо того, чтобы вызвать врача.
По данным «МК», квалификация землячки не вызывала у матери сомнений, ведь та не раз вещала о своей медицинской карьере. Женщина по профессии якобы была медсестрой, работала в детских больницах Таджикистана и даже когда-то трудилась в роддоме.
Соседка потрогала ладонью лоб младенца и с уверенностью заявила, что у ребенка высокая температура, которую нужно срочно сбивать. В качестве лекарства она назначила ему цефазолин и лидокаин. Ничего не подозревающая мать купила препараты в аптеке и сделала малышу сразу два укола.
После столь большой дозы лекарств младенцу начало становиться только хуже. У крохи случился анафилактический шок, и он стал чахнуть буквально на глазах у матери. Лишь в этот момент она решилась позвонить в скорую.
На вызов прибыли сразу две бригады врачей скорой помощи, но даже они уже ничем не могли помочь ребенку. Мальчик умер от острой сердечной недостаточности.
Стоит отметить, что мать не могла быть до конца уверенной в своей вине на протяжении двух месяцев. Именно спустя этот период эксперты заключили, что малыш скончался от отравления лекарственными препаратами.
После смерти сына мать также узнала, что ее соседка ничем не может подтвердить свое медицинское образование.
Красногорский суд вынес вердикт по этому делу. Действия женщины квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.
Дело рассматривали в особом порядке. Мать заявила, что полностью согласна с обвинением, раскаивается и признает вину. Суд также учел, что ее намерениями была помощь малышу. Во внимание приняли и тот факт, что у женщины еще трое детей, один из которых родился в 2024 году.
В итоге Красногорский суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Ее супруг, разнорабочий, сразу его оплатил.
Однако многие были удивлены столь мягким приговором, пускай и сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не принимал лекарства по одному лишь совету знакомых.
Как пояснил судебный юрист, правозащитник Владимир Комсолев в беседе с 360.ru, приговоры за случайное причинение смерти при помощи лекарственных препаратов в России — далеко не самое редкое явление. По его словам, не так давно в Новосибирске мать делала уколы своему пятилетнему сыну по совету фельдшера, после чего он умер. Отец ребенка не стал выдвигать жене претензий и дело вскоре закрыли.
Юрист заверил, что приговор Красногорского суда не стоит считать слишком легким, он полностью соответствует закону, ведь у женщины было множество смягчающих обстоятельств в виде ее намерений, раскаяния и наличия еще троих детей.
Как гласит статистика, в последнее время россияне стали более серьезно относиться к своему здоровью и не прибегают к самолечению. По данным социально-политического мониторинга от ИОН РАНХиГС, которые предоставили «Ведомости», более 70% граждан в случае болезни обращаются именно к врачам.
Стоит отметить, что больше 50% респондентов признаются, что не всегда доверяют диагнозам и назначениям докторов, предпочитая лечиться по собственному усмотрению.
Остаются также и те, кто и вовсе пренебрегает рекомендациями современной медицины, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. По данным опросов, в России их около 6%. Среди них есть как те, кто любит «подышать» над картошкой или погреть нос вареными яйцами, так и те, кто обращается за помощью к различным врачевателям и целителям.
Важно помнить, что только врачи могут правильно поставить диагноз и назначить верный курс к выздоровлению. Бесконтрольное самолечение – огромный риск. К примеру, в США ежегодно из-за неправильного использования безрецептурных обезболивающих, особенно ацетаминофена и НПВП, гибнет 17 тысяч человек, 126 тысяч попадает в больницу.
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Не спал и постоянно плакалФото: iStock/mputsylo
Все произошло зимой 2024 года, когда у уроженки Таджикистана заболел недавно родившийся сын. Малыш не мог уснуть и постоянно плакал. Обеспокоенная мать обратилась за помощью к своей соседке, тоже мигрантке, вместо того, чтобы вызвать врача.
По данным «МК», квалификация землячки не вызывала у матери сомнений, ведь та не раз вещала о своей медицинской карьере. Женщина по профессии якобы была медсестрой, работала в детских больницах Таджикистана и даже когда-то трудилась в роддоме.
Соседка потрогала ладонью лоб младенца и с уверенностью заявила, что у ребенка высокая температура, которую нужно срочно сбивать. В качестве лекарства она назначила ему цефазолин и лидокаин. Ничего не подозревающая мать купила препараты в аптеке и сделала малышу сразу два укола.
Остановилось сердцеФото: iStock/maxim4e4ek
После столь большой дозы лекарств младенцу начало становиться только хуже. У крохи случился анафилактический шок, и он стал чахнуть буквально на глазах у матери. Лишь в этот момент она решилась позвонить в скорую.
На вызов прибыли сразу две бригады врачей скорой помощи, но даже они уже ничем не могли помочь ребенку. Мальчик умер от острой сердечной недостаточности.
Стоит отметить, что мать не могла быть до конца уверенной в своей вине на протяжении двух месяцев. Именно спустя этот период эксперты заключили, что малыш скончался от отравления лекарственными препаратами.
После смерти сына мать также узнала, что ее соседка ничем не может подтвердить свое медицинское образование.
70 тысяч за смерть младенцаФото: iStock/Zolnierek
Красногорский суд вынес вердикт по этому делу. Действия женщины квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.
Дело рассматривали в особом порядке. Мать заявила, что полностью согласна с обвинением, раскаивается и признает вину. Суд также учел, что ее намерениями была помощь малышу. Во внимание приняли и тот факт, что у женщины еще трое детей, один из которых родился в 2024 году.
В итоге Красногорский суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Ее супруг, разнорабочий, сразу его оплатил.
Однако многие были удивлены столь мягким приговором, пускай и сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не принимал лекарства по одному лишь совету знакомых.
Как пояснил судебный юрист, правозащитник Владимир Комсолев в беседе с 360.ru, приговоры за случайное причинение смерти при помощи лекарственных препаратов в России — далеко не самое редкое явление. По его словам, не так давно в Новосибирске мать делала уколы своему пятилетнему сыну по совету фельдшера, после чего он умер. Отец ребенка не стал выдвигать жене претензий и дело вскоре закрыли.
Юрист заверил, что приговор Красногорского суда не стоит считать слишком легким, он полностью соответствует закону, ведь у женщины было множество смягчающих обстоятельств в виде ее намерений, раскаяния и наличия еще троих детей.
Чем опасно самолечениеФото: iStock/Khanchit Khirisutchalual
Как гласит статистика, в последнее время россияне стали более серьезно относиться к своему здоровью и не прибегают к самолечению. По данным социально-политического мониторинга от ИОН РАНХиГС, которые предоставили «Ведомости», более 70% граждан в случае болезни обращаются именно к врачам.
Стоит отметить, что больше 50% респондентов признаются, что не всегда доверяют диагнозам и назначениям докторов, предпочитая лечиться по собственному усмотрению.
Остаются также и те, кто и вовсе пренебрегает рекомендациями современной медицины, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. По данным опросов, в России их около 6%. Среди них есть как те, кто любит «подышать» над картошкой или погреть нос вареными яйцами, так и те, кто обращается за помощью к различным врачевателям и целителям.
Важно помнить, что только врачи могут правильно поставить диагноз и назначить верный курс к выздоровлению. Бесконтрольное самолечение – огромный риск. К примеру, в США ежегодно из-за неправильного использования безрецептурных обезболивающих, особенно ацетаминофена и НПВП, гибнет 17 тысяч человек, 126 тысяч попадает в больницу.
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Данил Пономарев