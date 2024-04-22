Няня коррекционного детсада в Москве избила ребенка

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В Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой мать пострадавшего ребенка.
18 апреля женщина пришла забирать ребенка из сада № 1708 на улице Крупской. Она увидела у него кровоподтек под глазом. Мать мальчика рассказала, что ее сын болен аутизмом и не разговаривает. В образовательном учреждении он находится с понедельника по пятницу.
Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Женщина в это не верит и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. Отмечается, что синяки на теле сына она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка узнала, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Ранее сообщалось, что Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Подруга женщины рассказала, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице. В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери.
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Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Женщина в это не верит и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. Отмечается, что синяки на теле сына она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка узнала, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Ранее сообщалось, что Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Подруга женщины рассказала, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице. В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери.
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Дарья Осипова