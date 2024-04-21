Омбудсмен Дагестана попросил принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры из-за избиения девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметил, что избиение происходило «под усмешки и крики «Россия для русских»». Алиев выразил надежду на то, что данное происшествие является частным случаем, а не «тенденцией к разжиганию межнациональной ненависти».
По словам омбудсмена, девочка — уроженка Дагестана, однако позже он уточнил, что она родилась в Таджикистане. При этом Алиев подчеркнул, что эта информация не оказывает влияние на степень серьезности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.
Читайте также:
В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце
Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым
В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати
По словам омбудсмена, девочка — уроженка Дагестана, однако позже он уточнил, что она родилась в Таджикистане. При этом Алиев подчеркнул, что эта информация не оказывает влияние на степень серьезности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.
Читайте также:
В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце
Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым
В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати
Екатерина Коршунова