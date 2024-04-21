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В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах города.
Отмечается, что тело было найдено в Буденновском районе города.
По горячим следам полицейские смогли задержать мужчину, который, по предварительной версии, является убийцей. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Московской области от огнестрельного ранения погибла шестилетняя девочка. Мужчина приехал в гости к семье. Её глава вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Однако он внезапно выстрелил, пуля попала девочке в сердце. От полученных травм она погибла.
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В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце
Анастасия Чинкова