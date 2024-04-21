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В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
21 апреля 2024, 17:23
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах города.

Отмечается, что тело было найдено в Буденновском районе города.

По горячим следам полицейские смогли задержать мужчину, который, по предварительной версии, является убийцей. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия.



Ранее сообщалось, что в Московской области от огнестрельного ранения погибла шестилетняя девочка. Мужчина приехал в гости к семье. ​Её глава ​вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Однако он внезапно выстрелил, пуля попала девочке в сердце. От полученных травм она погибла.

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#днр
#убийство
#подросток
#задержание
В Одесской области задержали военных, застреливших полицейского в Виннице
21 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Diy13

В Одесской области задержали военных ВСУ, застреливших полицейского на блокпосту в Виннице. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Накануне сообщалось, что группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими ВСУ.

В результате этой операции полицейским удалось задержать группу военных.

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#задержание
#полиция
#одесса
#полицейские
#убийство
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В Красногорске берёза рухнула на детские качели, едва не убив 2-х летнюю девочку
21 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/HemantMandot

В Красногорске берёза рухнула не детскую площадку, едва не убив качавшуюся на качелях девочку, об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, едва не закончившийся трагедией инцидент произошёл в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске.

На детской площадке гуляла двухлетняя девочка, когда прямо на качели рухнула берёза, придавив ребёнка. Уточняется, что около минуты дошкольница лежала обездвиженной, из носа у неё шла кровь.

Позже девочка всё же пришла в себя, на место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию, где у девочки диагностировали внутричерепную травму.

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#красногорск
#ребёнок
#дерево
#госпитализация
#травма
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«Чёрные ящики» обнаружены после крушения военных вертолётов в Японии
Минобороны Японии: после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы
21 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Zeferli

В Японии после крушения военных вертолётов обнаружили бортовые самописцы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минобороны страны.

Он подчеркнул, что данные, полученные с «чёрных ящиков», будут тщательно проанализированы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Японии потерпели крушение два военных вертолёта SH60K морских сил самообороны страны. В результате, один член экипажа погиб, ещё семь числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что вертолёты проводили учебное патрулирование в районе островов Идзу. Экипаж аппаратов перестал выходить на связь поздно вечером 20 апреля.

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#япония
#вертолёты
#крушение
#оборона
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В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати
21 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/burcu saritas

В Московской области возбудили уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка от асфиксии, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия произошла 20 апреля в городе Ногинск.

«По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом», — уточнили в пресс-службе СК.

По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящий момент расследование дела продолжается. Следователи ведут допросы родителей и соседей, дополнительные детали трагедии устанавливаются.

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#ногинск
#следственный комитет
#смерть
#ребёнок
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В Сербии обезвредили авиабомбу времен агрессии НАТО
МВД Сербии: в городе Ниш обезвредили мощную авиабомбу времен агрессии НАТО
21 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Сотрудники МВД Сербии обезвредили и вывезли из жилого района города Ниш мощную авиабомбу, которую сбросили во время агрессии НАТО 1999 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что бомба была обнаружена во время земляных работ. Из района, где находился снаряд, эвакуировали 1,3 тысячи жителей.

По информации источника, снаряд успешно обезврежен. Авиабомбу транспортируют в безопасное место, где специалисты ее уничтожат.

Уточняется, что вес боеприпаса составляет 925 кг, он способен пробить 3,3 метра бетона.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе Головчино была найдена третья авиабомба ФАБ-500. Местная жительница обнаружила воронку на участке после сильно звука удара. Она сообщила о происшествии сотрудникам правоохранительных органов.

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#бомба
#сербия
#мвд
#специалисты
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На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс разгорелся пожар
21 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс разгорелся пожар, об этом сообщает SANA.
«Возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия», — уточняется в сообщении сирийского агентства.

Напомним, ранее пожар разгорелся на топливно-энергетическом комплексе в Смоленской области. Возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Обломки сбитых дронов упали на резервуары с топливом и нефтью. Подробнее о случившемся можно прочитать в материале «Радио 1».

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#пожар
#сирия
#нефть
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В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца
21 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/globalmoments

В Ленинградской области правоохранители обнаружили тело восьмимесячного ребёнка, оставленного матерью в квартире. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл минувшей ночью в городском посёлке Мга. Местная жительница долго не выходила на связь, поэтому её родственники обратились в правоохранительные органы. Полицейские прибыли по адресу её проживания.

В квартире они обнаружили тело обездвиженной восьмимесячной девочки. Матери дома не было.

В настоящее время полицейские работают на месте происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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#ленинградская область
#ребёнок
#смерть
#полиция
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В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце
21 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/nixki

В Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.

52-летней мужчина приехал в гости к знакомой семье. Хозяин дома вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Когда отец передал своему другу оружие — оно случайно выстрелило. Пуля угодила прямо в сердце шестилетней девочке, которая стояла рядом.

Отец отвёз дочь в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, спасти ребёнка не удалось.

Отмечается, что семья девочки благополучная. По факту произошедшего проводится проверка.

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#смерть
#наро-фоминск
#выстрел
#пистолет
#ребёнок
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Главу бурятского села Леонтьеву во сне застрелил супруг
В Бурятии застрелили главу Тунки Леонтьеву, главный подозреваемый — её супруг
21 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/aruba200

В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, об этом сообщает «МК Улан Удэ».

По информации СМИ, убийство произошло в ночь на 21 апреля.

Накануне вечером супруги вернулись домой из гостей и поссорились. Предположительно, Леонтьева легла спать, а вот её муж заснуть не смог. Спустя какое-то время он взял в руки ружье и выстрелил в голову спящей жене. От полученных травм глава Тунки скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее стало известно о бесследном исчезновении чиновника из Липецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бурятия
#убийство
#супруги
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