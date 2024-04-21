В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати

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В Московской области возбудили уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка от асфиксии, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла 20 апреля в городе Ногинск.
«По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом», — уточнили в пресс-службе СК.
По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В настоящий момент расследование дела продолжается. Следователи ведут допросы родителей и соседей, дополнительные детали трагедии устанавливаются.
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