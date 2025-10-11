«Вот так за булочками ходит»: водитель Audi протаранил киоск с выпечкой
В Воронеже водитель Audi врезался в киоск с выпечкой. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Новости Воронежа и области».
Авария произошла в районе дома №50 на бульваре Победы. На машине отсутствовали номерные знаки, что зафиксировал автор видеозаписи. По его словам, в момент ДТП в салоне находился пассажир.
«Номера спрятал. Вот так вот за булочками ходит», — прокомментировал мужчина за кадром.В результате столкновения повреждения получили стеклянная дверь ларька и передняя часть автомобиля. Информация о пострадавших не приводится.