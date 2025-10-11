«Вот так за булочками ходит»: водитель Audi протаранил киоск с выпечкой

11 октября 2025, 18:06

В Воронеже водитель Audi протаранил киоск с выпечкой и спрятал номера

Фото: iStock/photosaint

В Воронеже водитель Audi врезался в киоск с выпечкой. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Новости Воронежа и области».





Авария произошла в районе дома №50 на бульваре Победы. На машине отсутствовали номерные знаки, что зафиксировал автор видеозаписи. По его словам, в момент ДТП в салоне находился пассажир.

«Номера спрятал. Вот так вот за булочками ходит», — прокомментировал мужчина за кадром.