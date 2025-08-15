Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей с аутизмом своему парню-насильнику
В США няня получила 100 лет тюрьмы за участие в жестоком сексуальном насилии над несколькими маленькими девочками, за которыми она присматривала. Об этом информирует NBC San Diego.
Бриттни Мэй Лион, работавшая няней в Северной Калифорнии, вместе со своим молодым человеком, Сэмюэлем Кабрерой, подвергала издевательствам детей в возрасте от трех до семи лет, среди которых были дети с аутизмом. Пара была задержана в 2016 году после того, как одна из жертв рассказала матери о жестоком обращении.
В ходе обыска у преступников нашли сотни видеозаписей, на которых запечатлены акты насилия над детьми. На этих роликах дети находились в состоянии наркотического опьянения или были связаны.
Кабрера уже получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение и более 300 лет лишения свободы. Лион признала свою вину и была приговорена к 100 годам тюремного заключения.
На слушаниях родители жертв выразили глубокую скорбь и потрясение от того, что Лион, которая казалась им идеальной няней, предала их доверие. Лион принесла свои извинения семьям пострадавших, отметив, что не может найти слов, чтобы выразить свое сожаление. Родители же заявили, что наказание для Лион должно быть таким же строгим, как и для Кабреры.
