Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей с аутизмом своему парню-насильнику

15 августа 2025, 19:37

В США осудили няню, которая вместе с партнером насиловала детей с аутизмом

Фото: iStock/Gatsi

В США няня получила 100 лет тюрьмы за участие в жестоком сексуальном насилии над несколькими маленькими девочками, за которыми она присматривала. Об этом информирует NBC San Diego.