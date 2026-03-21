Няня развращала детей на работе, а муж наблюдал за этим в прямом эфире
В Нидерландах суд приговорил супружескую пару к 18 годам лишения свободы по делу о надругательстве над несколькими детьми. Об этом сообщает NL Times.
Осужденными стали 62-летний Питер и 57-летняя Нэнси. По данным следствия, с 2019 по 2021 год женщина устраивалась в семьи няней и во время работы совершала преступления в отношении малолетних девочек. Ее муж наблюдал за происходящим по видеосвязи, а в некоторых случаях получал записи позднее.
Преступления раскрылись после того, как родители одной из девочек заподозрили неладное, установили камеру в спальне ребенка и затем обратились в полицию. Следствие установило, что жертвами пары стали семь детей в возрасте от одного года до шести лет.
Суд назначил обоим фигурантам по 18 лет тюрьмы. Кроме того, мужчине предписали пройти психиатрическое лечение.
