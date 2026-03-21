Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине
В США девушка убила беременную подругу и троих ее детей, после спрятала их тела в стиральной и сушильной машинах. Об этом сообщает Daily Star.
Убитая находилась на седьмом месяце беременности, она скончалась от кровопотери. Жертвами также стали ее семилетний сын, двухлетний и годовалый ребенок. Убийцей оказалась 24-летняя жительница штата Иллинойс.
Преступление раскрыли после того, как она призналась в содеянном своему знакомому, который обратился в полицию. Вскоре ее обвинили в убийстве и умышленном причинении смерти нерожденному ребенку.
Суд приговорил американку к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Причины расправы не раскрываются.
