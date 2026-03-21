Двухлетний ребенок чудом выжил без ремня в перевернувшейся машине

Достижения.рф

Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся ВАЗом в Ставрополье
Фото: iStock/maxim4e4ek

Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.



Авария произошла 20 марта примерно в 09:50 на 28-м километре трассы «Урожайное-Турксад-Арзгир». Водитель «ВАЗ 21140» превысил скорость, потерял контроль над управлением и съехал с дороги. В результате машина перевернулась.

Сам мужчина и двое его пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью. В салоне также находился двухлетний ребенок — он перевозился без детского кресла. На автомобилиста составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП.

Отмечается, что водитель имеет стаж 19 лет. Злостным нарушителем ПДД он не является.

Ранее сообщалось, что генконсул Румынии Лауренциу Константиниу спровоцировал ДТП в центре Санкт‑Петербурга.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0