Двухлетний ребенок чудом выжил без ремня в перевернувшейся машине
Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
Авария произошла 20 марта примерно в 09:50 на 28-м километре трассы «Урожайное-Турксад-Арзгир». Водитель «ВАЗ 21140» превысил скорость, потерял контроль над управлением и съехал с дороги. В результате машина перевернулась.
Сам мужчина и двое его пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью. В салоне также находился двухлетний ребенок — он перевозился без детского кресла. На автомобилиста составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП.
Отмечается, что водитель имеет стаж 19 лет. Злостным нарушителем ПДД он не является.
Ранее сообщалось, что генконсул Румынии Лауренциу Константиниу спровоцировал ДТП в центре Санкт‑Петербурга.
