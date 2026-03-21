Подростки приготовили «адский напиток» со спиртом и оказались в больнице
Трое подростков оказались в больнице с подозрением на отравление после того, как приготовили и выпили «адский» напиток из антисептика и газировки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, несовершеннолетние растворили спиртовые салфетки в воде, смешали их с кока-колой и выпили приготовленную смесь. Они признались, что сделали это для того, чтобы опьянеть.
В результате у школьников начались тошнота, рвота, диарея и высокая температура, а также наблюдались проблемы с координацией и дыханием. Сейчас их состояние стабилизировано.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке компания пьяных подростков разгромила кафе во время массовой драки. Они нападали на тех, кто пытался их остановить, забирались на столы, хватали бутылки и бросали их в людей. Из-за происходящего гости прятались по углам и долго не могли покинуть заведение.
