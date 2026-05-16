Няня «успокоила» младенца седативным препаратом

The Mirror: В Великобритании няня дала ребенку седативное средство, и он умер

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Великобритании перед судом предстанет ночная няня Сара Дэвидсон, которую обвиняют в том, что она дала младенцу седативный препарат. Трагедия произошла, пока женщина ухаживала за ребенком в доме его родителей, с 21:00 до 07:00, пишет The Mirror.





По данным издания, мальчик часто капризничал, беспокоился и просыпался по ночам. Предположительно, няня намеревалась помочь ему уснуть, но после приема препарата ребенку стало хуже. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти младенца.



Изначально полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай: бутылочку ребенка не проверили, саму Дэвидсон не арестовали и даже не допросили. Однако позже следователям удалось восстановить полную картину.



Отмечается, что Сара Дэвидсон проработала в профессии 20 лет. Агентство, через которое семья наняла няню, требует от кандидатов десять рекомендаций, актуальную справку об отсутствии судимости и документ о прохождении курсов первой помощи. При этом правилами строго запрещается давать детям любые лекарства.



