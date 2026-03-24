Ребенок умер после коликов и отказа врачей обследовать его
В Ленинградской области врачи не смогли спасти месячного ребенка, которого доставили в больницу с жалобами на колики. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, трагедия произошла 18 марта в Приозерске. Младенца привезли в районную больницу, однако, как утверждает мать, сначала врачи не назначили часть необходимых обследований, посчитав симптомы типичными для грудничков.
В ночь на 19 марта состояние ребенка резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию, но спасти не удалось. Предварительно, причиной стало кровоизлияние в мозг.
Как пишет СМИ, после выписки из роддома малыш не наблюдался у врачей. Также сообщается, что мать просила перевести младенца в клинику Петербурга, однако медики приняли решение оставить его в районном стационаре.
