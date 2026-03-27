В российском регионе девятилетний ребёнок умер после игры с кошкой
В Башкирии девятилетний мальчик заразился бешенством после игры с уличной кошкой и умер. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на врача-эпидемиолога Республиканской инфекционной больницы Надежду Байметову.
Инцидент случился в Стерлитамакском районе. Ребёнок играл с бездомным животным, и кошка его укусила. Родители обратились к медикам не сразу — лишь когда рана начала заметно гноиться. К тому моменту инкубационный период уже прошёл. Специалисты сделали все возможное, однако спасти мальчика не удалось.
Читайте также: