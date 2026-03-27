В российском регионе девятилетний ребёнок умер после игры с кошкой

27 марта 2026, 23:26

Девятилетний ребёнок в Башкирии умер от бешенства после игры с уличной кошкой

В Башкирии девятилетний мальчик заразился бешенством после игры с уличной кошкой и умер. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на врача-эпидемиолога Республиканской инфекционной больницы Надежду Байметову.